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Капризов вошел в список финалистов «Колдер Трофи»

18:17
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попал в список претендентов на «Колдер Трофи», сообщает официальный сайт НХЛ 3 июня. Другие кандидаты — нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон и голкипер «Каролины» Алекс Неделькович.

24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 7 матчей и 3 (2+1) очков.

«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист не может быть номинирован на приз, если он сыграл 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах. Претенденту не может быть более 26 лет.

Лауреат определяется тайным голосованием членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

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