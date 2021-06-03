Капризов вошел в список финалистов «Колдер Трофи»
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попал в список претендентов на «Колдер Трофи», сообщает официальный сайт НХЛ 3 июня. Другие кандидаты — нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон и голкипер «Каролины» Алекс Неделькович.
Congratulations to the Calder Trophy finalists! ?— NHL (@NHL) June 3, 2021
Which rookie would you select? #NHLAwards @NHLdotcom has more ?? https://t.co/jhVnsOROUj pic.twitter.com/u80L62FADp
24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 7 матчей и 3 (2+1) очков.
«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.
Хоккеист не может быть номинирован на приз, если он сыграл 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах. Претенденту не может быть более 26 лет.
Лауреат определяется тайным голосованием членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
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