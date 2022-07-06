Капризов вернулся в США после задержания Федотова

Как стало известно «СЭ», нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов более чем за три месяца до старта сезона НХЛ вернулся в США из России, где проводил отпуск.

По нашей информации, 25-летний хоккеист принял решение покинуть страну после ситуации с Иваном Федотовым, которого отправили в воинскую часть Северодвинска для прохождения службы.

Ранее в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это в комментарии «СЭ».

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.