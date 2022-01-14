Капризов, Василевский и Овечкин сыграют на Матче звезд НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала составы команд на Матч звезд-2022.

Атлантический дивизион: Остон Мэттьюз («Торонто»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»), Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

Столичный дивизион: Александр Овечкин («Вашингтон»), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»), Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»).

Центральный дивизион: Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Джо Павелски («Даллас»), Кейл Макар («Колорадо»), Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).

Тихоокеанский дивизион: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джонни Годро («Калгари»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Алекс Пьетранджело («Вегас»), Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).

Также по одному игроку в команду добавят после подведения итогов специального голосования среди болельщиков. Среди кандидатов по одному игроку от каждой из 32 команд НХЛ, в том числе нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Звездный уик-энд НХЛ в этом году пройдет с 4 по 6 февраля в Лас-Вегасе. Он будет проходить в том же формате, что и предыдущие пять «Матчей всех звезд». Четыре команды будут соревноваться в турнире на выбывание 3 на 3.