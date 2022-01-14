Капризов, Василевский и Овечкин сыграют на Матче звезд НХЛ
Пресс-служба НХЛ опубликовала составы команд на Матч звезд-2022.
Атлантический дивизион: Остон Мэттьюз («Торонто»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»), Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
Столичный дивизион: Александр Овечкин («Вашингтон»), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»), Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»).
Центральный дивизион: Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Джо Павелски («Даллас»), Кейл Макар («Колорадо»), Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).
Тихоокеанский дивизион: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джонни Годро («Калгари»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Алекс Пьетранджело («Вегас»), Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).
Также по одному игроку в команду добавят после подведения итогов специального голосования среди болельщиков. Среди кандидатов по одному игроку от каждой из 32 команд НХЛ, в том числе нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и форвард «Каролины» Андрей Свечников.
Звездный уик-энд НХЛ в этом году пройдет с 4 по 6 февраля в Лас-Вегасе. Он будет проходить в том же формате, что и предыдущие пять «Матчей всех звезд». Четыре команды будут соревноваться в турнире на выбывание 3 на 3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|33
|24
|9
|50
|2
|Рейнджерс
|37
|23
|14
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|35
|21
|14
|47
|5
|Коламбус
|34
|16
|18
|33
|6
|Филадельфия
|35
|13
|22
|33
|7
|Нью-Джерси
|36
|14
|22
|33
|8
|Айлендерс
|28
|10
|18
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|2
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|53
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|33
|20
|13
|42
|5
|Детройт
|37
|16
|21
|37
|6
|Баффало
|35
|10
|25
|26
|7
|Оттава
|29
|9
|20
|20
|8
|Монреаль
|35
|7
|28
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|37
|24
|13
|50
|2
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|3
|Сент-Луис
|36
|21
|15
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|6
|Виннипег
|33
|16
|17
|37
|7
|Чикаго
|36
|13
|23
|31
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|8
|Сиэтл
|35
|10
|25
|24
|19.11
|03:00
|
Баффало – Калгари
|0 : 5
|19.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|0 : 6
|19.11
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|19.11
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 1
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|19.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 1
|19.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|7 : 2
|19.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.11
|05:00
|
Аризона – Коламбус
|4 : 5 Б
|19.11
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|2 : 1 Б
|19.11
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|1 : 2
|19.11
|06:00
|
Вегас – Детройт
|5 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|23
|2.01
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09