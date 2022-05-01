Капризов: «В плей-офф каждая игра, каждая смена многое значит»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

«Я знаю, что в плей-офф каждая игра, каждая смена многое значит, поэтому я думаю, что мы будем готовы. Я знаю, что мы, как команда, будем готовы выходить на лед и играть в силовой и хороший хоккей каждую смену. Все дело в борьбе на углах и мелочах, которые мы делаем. Нам нужно продолжать делать эти вещи правильно и продолжать выигрывать наши смены, вот на чем мы должны фокусироваться», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» в первом раунде плей-офф встретится с «Сент-Луисом». Первая игра пройдет 3 мая в Сент-Поле и начнется в 4:30 мск.