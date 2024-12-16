Капризов в матче с «Вегасом» забросил 21-ю шайбу в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

27-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет во встрече.

На данный момент на счету Капризова 46 (21+25) очков в 30 матчах сезона.