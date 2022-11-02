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Сегодня, 04:11

Капризов в матче с «Монреалем» забросил седьмую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

25-летний россиянин забросил шайбу на 24-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 2:0.

На данный момент Капризов набрал 12 (7+5) очков в 10 матчах сезона.

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И КН
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Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

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Крэйг Андерсон

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