Капризов в матче с «Монреалем» оформил дубль

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

25-летний россиянин забросил шайбу на 35-й минуте и сделал счет 3:0. Для Капризова это вторая шайба в матче.

На данный момент на счету Капризова 13 (8+5) очков в 10 матчах сезона.