Капризов в матче с «Колорадо» оформил дубль

Читать «СЭ» в

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

25-летний россиянин забросил шайбу на 45-й минуте и сделал счет 3:4. Ранее Капризов забил первый гол «Уайлд».

На данный момент на счету Капризова 5 (3+2) очка в 3 матчах НХЛ.