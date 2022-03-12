Капризов в матче с «Коламбусом» забросил 30-ю шайбу в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». 24-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 1:1. На данный момент на счету Капризова 73 (30+43) очка в 56 матчах сезона. KAPRIZOV WITH THE FIRST PERIOD EQUALIZER. #mnwild pic.twitter.com/UI81tQ0QhS — Minnesota Wild (@mnwild) March 12, 2022