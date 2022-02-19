Капризов в матче с «Флоридой» забросил 23-ю шайбу в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

24-летний россиянин забросил шайбу на 8-й минуте и открыл счет в матче.

Для Капризова эта шайба стала 50-й за 100 матчей в регулярке НХЛ. На данный момент на счету форварда 60 (23+37) очков в 46 матчах сезона.