Капризов в матче с «Филадельфией» оформил дубль

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

27-летний россиянин на 58-й минуте забросил шайбу в пустые ворота и сделал счет 4:1. Ранее нападающий забил первый гол команды.

На данный момент Капризов набрал 45 (20+25) очков в 29 матчах сезона.