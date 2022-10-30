Капризов в матче с «Детройтом» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

25-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет в игре.

На данный момент на счету Капризова 11 (6+5) очков в 8 матчах сезона.