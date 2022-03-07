Капризов в матче с «Далласом» оформил дубль за две минуты

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». 24-летний россиянин сделал дубль, забросив на 57-й и 59-й минутах, и сделал счет 3:4. На данный момент на счету Капризова 70 (28+42) очков в 53 матчах сезона.