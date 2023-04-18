Капризов в матче против «Далласа» принял участие в потасовке

«Миннесота» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Далласом».

На 33-й минуте защитник «Уайлд» Мэттью Дамба применил силовой прием на форварде «Старз» Джо Повелски, после чего на льду завязалась потасовка. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил несколько ударов от Райана Сутера, а потом пытался разнять дерущихся игроков.

По итогам Дамба получил две минуты штрафа, форвард «Старз» Майкл Доми — 2+10 минут.