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Сегодня, 06:38

Капризов в матче против «Далласа» принял участие в потасовке

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Далласом».

На 33-й минуте защитник «Уайлд» Мэттью Дамба применил силовой прием на форварде «Старз» Джо Повелски, после чего на льду завязалась потасовка. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил несколько ударов от Райана Сутера, а потом пытался разнять дерущихся игроков.

По итогам Дамба получил две минуты штрафа, форвард «Старз» Майкл Доми — 2+10 минут.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
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Капризов стал вторым игроком за 32 года с 10 голами в первых 14 играх плей-офф НХЛ

Драйзайтль стал третьим после Гретцки и Лемье, набравший 60 очков в 38 матчах плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
1. Вегас - Виннипег
0 - 0
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
1. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
1 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
1. Даллас - Миннесота
0 - 0
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Каролина - Айлендерс
0 - 0
1 - 0
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22.04
23.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
18.04 02:00
Каролина – Айлендерс
2 : 1
18.04 02:30
Бостон – Флорида
 3 : 1
18.04 04:30
Даллас – Миннесота
 - : -
18.04 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
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И О
Тайлер Бертуцци

Тайлер Бертуцци

Бостон

 1 2
Брент Бернс

Брент Бернс

Каролина

 1 2
Мартин Нечас

Мартин Нечас

Каролина

 1 2
И Г
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 1 1
Стефан Ноесен

Стефан Ноесен

Каролина

 1 1
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 1 1
И КН
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1.00
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 1 1.00
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

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