Капризов в 6-й раз в карьере набрал 4+ очка за матч НХЛ и уступает только Габорику в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил и сделал три результативные передачи в матче против «Сан-Хосе» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний россиянин в шестой раз в карьере набрал 4+ очка за игру. По этому показателю он сравнялся с Мэттью Болди и уступает в истории франшизы только Мариану Габорику, который провел семь таких игр.

В активе Капризова 30 (16+14) очков в 18 матчах этого сезона НХЛ. Он занимает третье место в гонке бомбардиров и лидирует в гонке снайперов.

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