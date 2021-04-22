Капризов установил рекорд среди новичков «Миннесоты» по заброшенным шайбам в дебютном сезоне
07:10
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).
23-летний россиянин набрал 38 (19+19) очков и установил новый рекорд заброшенным шайбам среди новичков «Уайлд», обойдя Мариана Габорика, у которого 36 (18+18) очков.
20 апреля Капризов также стал рекордсменом по набранным очкам среди новичков «Миннесоты».
Kirill Kaprizov scored his 19th goal of the season and eclipsed Marian Gaborik (18 in 2000-01) for the most in a single season by a rookie in @mnwild history. #NHLStats: https://t.co/sjII946yOY https://t.co/WvziBRUvNE— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 22, 2021
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