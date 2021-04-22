Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов установил рекорд среди новичков «Миннесоты» по заброшенным шайбам в дебютном сезоне

07:10
Теги:

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

23-летний россиянин набрал 38 (19+19) очков и установил новый рекорд заброшенным шайбам среди новичков «Уайлд», обойдя Мариана Габорика, у которого 36 (18+18) очков.

20 апреля Капризов также стал рекордсменом по набранным очкам среди новичков «Миннесоты».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд