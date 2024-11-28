Капризов установил рекорд «Миннесоты» по серии набранных очков на выезде

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Баффало» (1:0).

Единственный гол забил форвард Кирилл Капризов. Таким образом, 27-летний россиянин продлил серию матчей с набранными очками на выезде до 12 игр — это рекорд франшизы. За этот отрезок Капризов набрал 24 (9+16) очков.

В текущем сезоне Капризов провел 21 матча и набрал 35 (14+21) очков.