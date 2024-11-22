Капризов установил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам в выездных матчах

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Таким образом, 27-летний россиянин набрал в 11-й гостевой встрече подряд и установил новый рекорд «Уайлд». Ранее в 10 выездных играх подряд отмечались Йоэль Эрикссон Эк и Эрик Стаал.

В текущем сезоне Капризов провел 19 матчей в НХЛ и набрал 34 (13+21) очка.