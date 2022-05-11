Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты»

Капризов забросил больше всех шайб в одной серии плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса», установил очередной рекорд.

25-летний форвард забил уже седьмой гол и вышел на первое место в клубной истории по количеству шайб в одной серии плей-офф. Он обошел Мариана Габорика и Уэса Уолза, у которых по пять голов в серии с «Ванкувером» в 2003 году.

В регулярке Капризов провел 81 матч, в которых набрал 108 (47+61) очков при показателе полезности «+27».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли в пяти матчах у него 8 (7+1) очков.