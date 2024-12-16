Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в первых 30 матчах сезона НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Вегасу» — 2:3.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов. 27-летний россиянин забросил 22 шайбы в первые 30 матчей сезона, побив рекорд клуба, который принадлежал Мариану Габорику (20 голов в 30 играх в сезоне-2006/07).

В текущем сезоне Капризов провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (22+25) очков.