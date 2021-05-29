Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» в седьмых матчах плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд клуба в плей-офф НХЛ во время седьмого матча первого раунда с «Вегасом» (2:6).

24-летний россиянин стал первым новичком в истории «Уайлд», которому удалось набрать очко в седьмом матче какой-либо серии в Кубке Стэнли.

Kirill Kaprizov scored the @mnwild's second game-tying goal and became the first rookie in franchise history to record a point in a #Game7. #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/U7z7DzRa4P pic.twitter.com/8qsbDFBNwr — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 29, 2021

Капризов забросил гол, реализовав большинство «Миннесоты» в начале второго периода. Несмотря на гол россиянина, «Уайлд» проиграли «Вегасу» серию и завершили участие в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Во втором раунде «Вегас» сыграет с «Колорадо».