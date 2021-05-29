Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» в седьмых матчах плей-офф НХЛ

06:58
Теги:

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд клуба в плей-офф НХЛ во время седьмого матча первого раунда с «Вегасом» (2:6).

24-летний россиянин стал первым новичком в истории «Уайлд», которому удалось набрать очко в седьмом матче какой-либо серии в Кубке Стэнли.

Капризов забросил гол, реализовав большинство «Миннесоты» в начале второго периода. Несмотря на гол россиянина, «Уайлд» проиграли «Вегасу» серию и завершили участие в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Во втором раунде «Вегас» сыграет с «Колорадо».

Читайте также

Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так
Чернокожая охранница разбила блогеру лицо в кровь за слово "ниггер"
Как меняется судьба женщин со сменой фамилии при замужестве
Найден подавляющий коронавирус в организме сок

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей