Капризов установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ без овертайма

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3).

27-летний россиянин провел на льду в общей сложности 28 минут 3 секунды. Для Капризова это самое большое игровое время за карьеру в НХЛ без учета матчей с овертаймами.

Лучший результат форвард установил 21 декабря 2023 года в игре с «Монреалем», которая была переведена в овертайм. Тогда он находился на льду в общей сложности 29 минут 9 секунд.

В матче с «Вегасом», прошедшим 16 декабря, Капризов оформил дубль и был признан второй звездой игрового дня. Всего на счету российского хоккеиста 47 (22+25) очков в 30 играх нынешнего сезона. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ.