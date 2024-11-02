Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты»
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд команды по количеству матчей НХЛ с тремя очками и более.
2 ноября «Миннесота» дома обыграла «Тампу» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 27-летний россиянин набрал три очка, отличившись двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Он был признан первой звездой матча.
Эта игра стала для Капризова 35-й в карьере, в которой он набрал три и более очка. Он стал клубным рекордсменом по этому показателю, опередив Микко Койву, который остановился на 34 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|2
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|3
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|7
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|8
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|12
|8
|4
|17
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|10
|5
|5
|10
|5
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|6
|Баффало
|11
|4
|7
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|10
|7
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
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7.11
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 1
|2.11
|02:00
|
Коламбус – Виннипег
|2 : 6
|2.11
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 4
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 3
|2.11
|04:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|3 : 0
|2.11
|19:00
|
Флорида – Даллас
|- : -
|2.11
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|2.11
|23:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
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