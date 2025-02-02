Капризов успешно перенес операцию и вернется минимум через месяц

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов успешно перенес операцию, сообщает журналист Джо Смит со ссылкой на главного тренера «Уайлд» Билла Герина.

По информации источника, срок восстановления форварда остался прежним — минимум четыре недели.

24 января Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва. Он пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провел три матча и отметился двумя результативными передачами.

Всего в этом сезоне на счету Капризова 37 матчей и 52 (23+29) очка.