Капризов успешно перенес операцию и вернется минимум через месяц
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов успешно перенес операцию, сообщает журналист Джо Смит со ссылкой на главного тренера «Уайлд» Билла Герина.
По информации источника, срок восстановления форварда остался прежним — минимум четыре недели.
24 января Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва. Он пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провел три матча и отметился двумя результативными передачами.
Всего в этом сезоне на счету Капризова 37 матчей и 52 (23+29) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
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|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|52
|26
|26
|59
|5
|Айлендерс
|51
|24
|27
|55
|6
|Рейнджерс
|51
|24
|27
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|31
|22
|65
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|52
|28
|24
|60
|4
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|5
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|6
|Детройт
|52
|26
|26
|57
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|51
|20
|31
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|51
|33
|18
|67
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|53
|30
|23
|62
|5
|Юта
|51
|21
|30
|51
|6
|Сент-Луис
|52
|23
|29
|50
|7
|Нэшвилл
|51
|18
|33
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|2
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|51
|25
|26
|57
|5
|Ванкувер
|51
|23
|28
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
Результаты / календарь
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4.02
5.02
6.02
7.02
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|2 : 3 ОТ
|2.02
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|3 : 0
|2.02
|03:00
|
Каролина – Лос-Анджелес
|2 : 4
|2.02
|03:00
|
Эдмонтон – Торонто
|3 : 4
|2.02
|03:00
|
Оттава – Миннесота
|6 : 0
|2.02
|06:00
|
Калгари – Детройт
|1 : 3
|2.02
|21:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
|2.02
|23:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
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