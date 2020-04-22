«Капризов точно забьет в НХЛ 30 голов». Прогноз Григоренко

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко в интервью «СЭ» поделился мнением об одноклубнике Кирилле Капризове. Лучший снайпер прошедшего сезона КХЛ с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Миннесоте».

— Думаю, что 30 голов он точно забьет. Тем более что в НХЛ больше игр. Лично я от него жду продуктивного старта. Кирилл прибавляет с каждым годом. Думаю, что в следующем сезоне он станет еще сильнее.

«Даже с зарплатой в 10 миллионов долларов мне бы не гарантировали место в составе». Григоренко — о переходе в «Коламбус»