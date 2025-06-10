Капризов сыграет в матче между россиянами из НХЛ и КХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов примет участие в матче между российскими игроками НХЛ и КХЛ, сообщает пресс-служба мероприятия.

Игра состоится 13 июля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Среди хоккеистов НХЛ в матче также сыграют капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко.

28-летний Капризов в минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 41 матч и набрал 56 (25+31) очков. В 6 играх плей-офф россиянин отметился 5 голами и 4 результативными передачами.