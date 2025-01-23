Капризов сыграет в ближайшем матче «Миннесоты» с «Ютой»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 27-летний россиянин примет участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». Игра пройдет 24 января.

Капризов с 24 декабря 2024 года не выходил на лед из-за травмы нижней части тела. В нынешнем сезоне он набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах.

«Миннесота» с 60 баллами располагается на четвертой позиции в таблице Западной конференции. 23 января команда на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 3:1.