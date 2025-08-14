Капризов станет лучшим бомбардиром «Миннесоты» по версии сайта НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов станет лучшим бомбардиром команды в сезоне-2025/26 по мнению официального сайта НХЛ.

Авторы сайта лиги считают, что 28-летний россиянин наберет 109 очков за сезон. На втором месте в списке бомбардиров «Уайлд» будет Мэтт Болди (80 очков), форвард Владимир Тарасенко наберет 48 очков.

Действующее соглашение Капризова рассчитано до 30 июня 2026 года. За оставшийся год игроку полагается 9 миллионов долларов.

В сезоне-2024/25 Капризов набрал 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В Кубке Стэнли на его счету 9 (5+4) очков в 6 играх.