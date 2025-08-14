Хоккей
14 августа, 11:25

Капризов станет лучшим бомбардиром «Миннесоты» по версии сайта НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов станет лучшим бомбардиром команды в сезоне-2025/26 по мнению официального сайта НХЛ.

Авторы сайта лиги считают, что 28-летний россиянин наберет 109 очков за сезон. На втором месте в списке бомбардиров «Уайлд» будет Мэтт Болди (80 очков), форвард Владимир Тарасенко наберет 48 очков.

Действующее соглашение Капризова рассчитано до 30 июня 2026 года. За оставшийся год игроку полагается 9 миллионов долларов.

В сезоне-2024/25 Капризов набрал 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В Кубке Стэнли на его счету 9 (5+4) очков в 6 играх.

Кирилл Капризов.Капризов станет самым дорогим игроком мира. Но это продлится недолго
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
  • Дмитрий Ушкачев

    А можно фамилии авторов этого сайта, чтобы знать, с кого за невыигравшую ставку спросить в апреле 2026?

    14.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    14.08.2025

  • Колючий Пушистик

    Кириллу надо жопу рвать в этом сезоне, чтобы заработать на контракт жизни. Сотка очков нужна однозначно.

    14.08.2025

  • VeryOldLazy

    Так и я могу: Кир 112, Мотя 78, Вова 82... ;-)

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    Капризов и Хлебушек такие няшки просто.

    14.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Смелый прогноз!

    14.08.2025

  • baruv

    Если без травм, то однозначно. Хотелось бы уже новых высот.

    14.08.2025

  • Archon

    Ну,станет. В общей гонке бомберов. А вот стать самым лучшм бомбером всея НХЛ - нисколько не получится.. Не та эта команда,Миннесота..

    14.08.2025

    • Макар назван лучшим защитником НХЛ по версии сайта лиги, Сергачев — в топ-20

    Малкин надеется, что встреча Путина и Трампа поможет решить многие вопросы
