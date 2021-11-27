Капризов стал вторым игроком в истории «Миннесоты», набрав три или более очков трижды за первые 20 матчей сезона

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (7:1).

Для 24-летнего россиянина это третья игра в сезоне, в которых он набрал 3 или более очков, — ранее он набрал 3 (0+3) очка с «Виннипегом» и 4 (1+3) очка с «Далласом». Капризов стал вторым игроком «Уайлд», которому удалось набрать три или более очков трижды за первые 20 матчей сезона. Единственный раз такое удавалось Тодду Уайту в сезоне-2005/06.

В текущем сезоне Капризов провел 20 матчей, в которых набрал 22 (6+16) очка.