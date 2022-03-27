Капризов стал вторым хоккеистом в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 80 очков за один сезон

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

Теперь на счету 24-летнего россиянина 80 (35+45) очков в 62 матчах сезона-2021/22. Форвард стал вторым хоккеистом в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 80 очков за один сезон.

Первым, кому это удалось, был Мариан Габорик, набравший 83 (42+41) очка в сезоне-2007/08. Ему же принадлежит рекорд результативности «Миннесоты» в одном сезоне.