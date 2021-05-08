Капризов стал второй звездой матча с «Анахаймом»

Российский нападающий Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ).

На счету Капризова 2 (1+1) очка, россиянин забросил победную шайбу в овертайме встречи.

Третьей звездой матча стал центровой «Анахайма» Адам Хенрик, который набрал 2 (1+1) очка, первая звезда — Юэль Эрикссон Эк, на счету которого также 2 (1+1) очка. Швед забросил шайбу, которая перевела игру в овертайм, а позднее отдал голевую передачу на Кирилла Капризова, который принес «Уайлд» победу.