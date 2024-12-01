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Сегодня, 07:43

Капризов стал второй звездой матча «Миннесота» — «Нэшвилл»

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу на 9-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» и был признан второй звездой встречи.

27-летний хоккеист также отметился голевой передачей в концовке матча. За 23 игры Капризов набрал 38 (15+23) очков.

Первой звездой матча признали забившего победный гол защитника «Уайлд» Джареда Сперджена. Третьей звездой стал голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам.

Кирилл Капризов
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НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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