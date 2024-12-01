Капризов стал второй звездой матча «Миннесота» — «Нэшвилл»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу на 9-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» и был признан второй звездой встречи.

27-летний хоккеист также отметился голевой передачей в концовке матча. За 23 игры Капризов набрал 38 (15+23) очков.

Первой звездой матча признали забившего победный гол защитника «Уайлд» Джареда Сперджена. Третьей звездой стал голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам.