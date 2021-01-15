Капризов стал третьим новичком в истории НХЛ, который забросил победную шайбу в овертайме
09:44
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в дебютном матче НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ) отметился забитым голом. Он стал третьим новичком в истории НХЛ, который забрасывал победную шайбу в дополнительное время.
Напомним, что россиянин также установил рекорд результативности для новичков «Дикарей», набрав 3 (1+2) очка. Он был признан первой звездой матча.
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