Капризов стал третьим новичком в истории НХЛ, который забросил победную шайбу в овертайме

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в дебютном матче НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ) отметился забитым голом. Он стал третьим новичком в истории НХЛ, который забрасывал победную шайбу в дополнительное время.

Kirill Kaprizov of the @mnwild became the third player in League history to score an overtime goal in their NHL debut, joining Nick Knott (1941-42 w/ BRK) and Tim Sweeney (1990-91 w/ CGY). #NHLStats #NHLFaceOff pic.twitter.com/Fx6snWPCOi — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 15, 2021

Напомним, что россиянин также установил рекорд результативности для новичков «Дикарей», набрав 3 (1+2) очка. Он был признан первой звездой матча.