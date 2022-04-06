Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты», забросившим 40 шайб за сезон

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

24-летний россиянин забросил шайбу на 38-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 2:4.

Для Капризова это 40-я шайба в сезоне. Он стал третьим игроком «Уайлд», который смог забить 40 голов за один сезон. Ранее это удалось Мариану Габорику (42 шайб в сезоне-2007/08) и Эрику Стаалу (42 в 2017/18).