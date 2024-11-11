Капризов стал третьим игроком «Миннесоты» с 9-матчевой гостевой результативной серией

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу в выездном матче с «Чикаго» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард продлил гостевую результативную серию до 9 матчей — он третий игрок в истории «Уайлд» с таким показателем. В этих играх Капризов набрал 24 (8+16) очка.

Всего в этом сезоне россиянин набрал 28 (9+19) очков в 15 матчах и занимает второе место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата лиги.