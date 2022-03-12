Капризов стал седьмым игроком «Миннесоты», который смог забросить 30 шайб за сезон

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

24-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте, реализовав большинство. Для Капризова это 30-я шайба в сезоне. Таким образом, российский форвард стал седьмым игроком в истории «Уайлд», который смог забить 30 голов в сезоне.

Последний раз 30 шайб за сезон забрасывали Эрик Стаал и Джейсон Цукер в сезоне-2017/18.

На данный момент на счету Капризова 73 (30+43) очка в 56 матчах сезона.