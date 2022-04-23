Капризов стал седьмым игроком из России, набравшим 100 очков в НХЛ

«Миннесота» переиграла «Сиэтл» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Теперь у него в этом сезоне 101 (45+56) очко.

Капризов стал седьмым россиянином в истории НХЛ, которому удалось набрать не менее 100 очков за один сезон. Ранее это делали Никита Кучеров (2018/19, 2017/18), Александр Могильный (1992/93, 1995/96), Сергей Федоров (1993/94, 1995/96), Евгений Малкин (2007/08, 2008/09, 2011/12), Александр Овечкин (2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10), Павел Буре (1992/93, 1993/94).

Таким образом, 16-й раз в истории НХЛ российский хоккеист набрал не менее 100 очков.

Кроме того, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 100 очков за один сезон.