Капризов стал первым в истории «Миннесоты», кому удалось забросить 20 шайб в первых двух сезонах в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд результативности клуба.

24-летний россиянин стал первым хоккеистом в истории команды, которому удалось забросить 20 шайб в первых двух сезонах в НХЛ (учитываются только те игроки, которые дебютировали в лиге в составе «Уайлд»).

Among players to debut with the @mnwild, Kirill Kaprizov became the first to begin his career with consecutive 20-goal seasons.#NHLStats: https://t.co/yzrRQjcaHt https://t.co/yeNDOF9Daz — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 13, 2022

Сегодня, 13 февраля Капризов забил гол в матче с «Каролиной» (3:2). Теперь на его счету 54 (20+34) очка в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне россиянин забросил 27 шайб.