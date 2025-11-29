Капризов стал первым россиянином, набравшим 30 очков в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Для 28-летнего россиянина эти голы стали 15-м и 16-м в этом сезоне НХЛ. Он достиг отметки в 30 (16+14) очков.

Капризов стал первым россиянином, набравшим 30 очков в этом сезоне НХЛ. У Никиты Кучеров из «Тампы» 29 (11+18) очков, а у Артемия Панарина из «Рейнджерс» — 26 (8+18).