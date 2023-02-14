Капризов стал первым игроком «Миннесоты» за 15 лет, забрасывающим 30 и более шайб два сезона подряд

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Таким образом, 25-летний россиянин забил 30 голов в текущем сезоне и стал первым игроком франшизы за 15 лет, кому удавалось забивать 30 и более голов в двух сезонах подряд. В минувшем сезоне Капризов забросил 47 шайб.

Также в составе «Миннесоты» это удавалось Мариану Габорику и Брайану Ролстону.

На данный момент на счету Капризова 63 (30+33) очка в 53 матчах сезона.