Капризов стал первой звездой встречи с «Вегасом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (5:2).

27-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой стал форвард Мэттью Болди, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, который отразил 30 бросков из 32.

В текущем плей-офф Капризов провел 3 матча и набрал 7 (4+3) очков.