Капризов стал первой звездой матча «Миннесоты» с «Тампой»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Тампой» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

27-летний россиянин набрали три очка, отличившись двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей.

Второй звездой игры стал защитник «Уайлд» Брок Фэйбер, на счету которого один гол. Третьей звездой выбрали еще одного игрока «Миннесоты» — нападающего Мэттью Болди, который забросил победную шайбу.