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Сегодня, 05:09

Капризов стал лучшим снайпером НХЛ в 2024 году

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал лучшим снайпером НХЛ, забросив 56 шайб в 2024 году.

По числу голов с 27-летним форвардом сравнялся нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт (56 шайб), занявший второе место рейтинга. На третьей строчке расположился форвард «Тампы» Брейден Пойнт, поразивший ворота соперников 52 раза.

Еще один россиянин, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, замыкает десятку лучших снайперов с 42 заброшенными шайбами.

Полностью топ-10 снайперов НХЛ в 2024 году выглядит следующим образом:

1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 56 шайб

2. Сэм Райнхарт («Флорида») — 56 шайб

3. Брейден Пойнт («Тампа») — 52 шайбы

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 51 шайба

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 51 шайба

6. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 46 шайб

7. Вильям Нюландер («Торонто») — 46 шайб

8. Зак Хайман («Эдмонтон») — 46 шайб

9. Микко Рантанен («Колорадо») — 44 шайбы

10. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 42 шайбы.

Артемий Панарин
Кирилл Капризов
Хоккей
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси»
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 40 24 16 51
3 Каролина 37 22 15 46
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 38 16 22 38
6 Филадельфия 38 17 21 38
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 37 15 22 34
8 Баффало 38 14 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 27 12 55
2 Миннесота 38 23 15 50
3 Колорадо 38 23 15 46
4 Даллас 36 22 14 45
5 Сент-Луис 39 18 21 40
6 Юта 37 16 21 38
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Калгари 37 18 19 43
5 Ванкувер 36 17 19 42
6 Сиэтл 38 17 21 36
7 Анахайм 36 15 21 34
8 Сан-Хосе 40 11 29 28
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