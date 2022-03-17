Капризов стал четвертым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 75 очков за сезон

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (4:2).

Теперь на счету россиянина 75 (32+43) очков в сезоне-2021/22. Капризов стал четвертым хоккеистом в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 75 очков за сезон.

До Капризова 75 очков за сезон набирали Эрик Стаал (76), Брайан Ролстон (79) и Мариан Габорик (83).