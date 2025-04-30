Капризов сравнял счет в пятом матче «Миннесоты» с «Вегасом»

«Миннесота» сравняла счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

На 9-й минуте первого периода российский нападающий «Уйалд» Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. У 28-летнего россиянина теперь 9 (5+4) очков в 5 матчах этого плей-офф.