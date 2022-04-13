Капризов спровоцировал потасовку в матче «Миннесоты» с «Эдмонтон»

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов повздорил с нападающим «Сан-Хосе» Эвандером Кейном. Стычка игроков в середине третьего периода спровоцировала массовый конфликт на льду.

Арбитрам пришлось вменшаться в происходящее. Им с трудом удалось потушить конфликт.