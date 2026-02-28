Капризов сократил отставание от лучшего снайпера «Миннесоты» Габорика до одной шайбы

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сократил отставание от рекордсмена клуба по голам в НХЛ до одной шайбы.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:5) россиянин отметился голом. Он стал для него 218-м за карьеру в лиге. Рекорд «Миннесоты» принадлежит Мариану Габорику (219).

В нынешнем сезоне 28-летний Капризов провел 60 матчей, в которых набрал 73 (33+40) очка.

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