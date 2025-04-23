Капризов сделал третью голевую передачу в этом плей-офф НХЛ

«Миннесота» открыла счет во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

На 10-й минуте встречи забил Мэттью Болди. Ассистировал ему российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот ассист стал третьим в этом плей-офф.