Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ
07:22
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0).
23-летний россиянин забросил три шайбы в ворота «Койотс» в третьем периоде встречи. Этот хет-трик стал для хоккеиста первым в НХЛ.
Goes without saying, but Kirill Kaprizov is the real deal.— NHL (@NHL) March 13, 2021
That's career @Enterprise hat trick No. 1! pic.twitter.com/ieqic2ZG80
Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 23 (10+13) очка в 25 матчах за «Миннесоту».
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