Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0).

23-летний россиянин забросил три шайбы в ворота «Койотс» в третьем периоде встречи. Этот хет-трик стал для хоккеиста первым в НХЛ.

Goes without saying, but Kirill Kaprizov is the real deal.



That's career @Enterprise hat trick No. 1! pic.twitter.com/ieqic2ZG80 — NHL (@NHL) March 13, 2021

Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 23 (10+13) очка в 25 матчах за «Миннесоту».