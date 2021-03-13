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Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ

07:22
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0).

23-летний россиянин забросил три шайбы в ворота «Койотс» в третьем периоде встречи. Этот хет-трик стал для хоккеиста первым в НХЛ.

Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 23 (10+13) очка в 25 матчах за «Миннесоту».

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