Капризов реализовал большинство в матче с «Вегасом». Видео

«Миннесота» сравняла счет в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса». На 5-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

24-летний россиянин реализовал большинство и сделал счет 2:2. Эта шайба стала для него 2-й в этом плей-офф.

Счет в серии равный 3-3. Победитель во втором раунде сыграет против «Колорадо».