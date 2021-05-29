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Капризов реализовал большинство в матче с «Вегасом». Видео

05:13
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
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«Миннесота» сравняла счет в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса». На 5-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

24-летний россиянин реализовал большинство и сделал счет 2:2. Эта шайба стала для него 2-й в этом плей-офф.

Счет в серии равный 3-3. Победитель во втором раунде сыграет против «Колорадо».

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